Son dakika haberi... Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.
İddiaya göre metrobüs içinde bulunan uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali K. isimli bir kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.
ÖZEL HAREKAT BÖLGEYE GİTTİ
Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.
UYUŞTURUCU TALEBİNDE BULUNDU