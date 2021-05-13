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    • 13.05.2021 20:56
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    ! 'da ü rehin alan şahıs gözaltına alındı!

    Gelen haberine göre, durağında bir şüpheli ü rehin aldı. Olay yerine ulaşan polisleri uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı.

    Metrobüste rehine krizi

    Son dakika haberi... Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

    İddiaya göre metrobüs içinde bulunan uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ali K. isimli bir kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı.

    ÖZEL HAREKAT BÖLGEYE GİTTİ

    Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi.

    İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

    UYUŞTURUCU TALEBİNDE BULUNDU

        Eseyurt Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

        İddiaya göre Metrobüs'e binen 34 yaşındaki Ali K. eline aldığı bıçakla önce kendini yaraladı. Ardından uyuşturucu madde istedi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahıs ikna çalışması sonucu gözaltına alındı.

        Şahsın ısrarlı bir şekilde uyuşturucu madde istediği ileri sürülürken gözaltına alınan şüpheli Ali K. ambulansa bindirildi.
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            Haberler Güncel Son dakika! İstanbul'da metrobüsü rehin alan şahıs gözaltına alındı!