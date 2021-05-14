Tokat'ta Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut temizlik yaparken gürültü çıkardığı gerekçesiyle komşuları tarafından darbedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kaşıkçıbağları Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana geldi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Şener Barut ile komşuları arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR
Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada Barut, E.G. ve oğulları tarafından darbedildi. Eşi ve oğlunun yanında saldırıya uğrayan Prof. Dr. Barut ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Barut, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Prof. Dr. Barut'un oğlu Ege Barut olay anında yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Görüntülerde Barut'un eşinin 'Bayram günü yapmayın' diye yalvarmasına rağmen yaşanan gerginlik ve kavga anı yer aldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Kavga sonrası E.G., G.G. ve İ.G., gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edilen şahıslardan E.G tutuklanırken, oğulları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.