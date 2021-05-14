"ÖLDÜRESİYE SALDIRMIŞLAR"

Prof. Dr. Barut'un oğlu Utku Barut, kavganın evde bayram temizliği sırasında çıkan gürültü bahanesi ile çıktığını ileri sürdü.

Kardeşi ve annesinin gözleri önünde olayın yaşanmasını üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Barut, "Kavganın sebebi çok basit bir nedene dayanıyor. Evdeki sesten rahatsız olmuşlar. Bunu da konuşmak yerine saldırmışlar. Oto parkta olay yaşanıyor. Öldüresiye saldırmışlar. Ben olay yerinde yoktum ama kardeşim ve annemin söylediğine göre babamı yere düşürdükten sonra bile sopa ile darp etmeye devam etmişler. Bu darbelerden sonra babam kafasına aldığı darbeler nedeni ile yoğun bakımda tedavi görüyor" şeklinde konuştu.