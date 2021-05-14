"MECBUREN SİNEKLİK YAPTIRDIK"

Sinekler yüzünden pencere açamadıklarını vurgulayan Hamiyet Alkan, "Biz mahalle sakinleri olarak sineklerden çok şikayetçiyiz. Hava iki gün ısınınca sinekler hemen dolmaya başlıyor. Ne kapı açabiliyoruz ne de cam. İlaçlamanın yetersiz kaldığını düşünüyorum. Bu sinekler gölden ürüyor. Geçen sene çok çektik bu sineklerden. Sabah küreklerle sinek süpürüyorduk. Hava yeni ısınmaya başladı, yine aynı şeyleri yaşayacağız" ifadelerini kullandı.Gülten Kargı ise, "Sinekler çok berbat bir vaziyette kapımızı penceremizi açamıyoruz. Mecburen sineklik yaptırdık. Korkuyoruz" dedi.