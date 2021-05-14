Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki Samet Ç., zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.