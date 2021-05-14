Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Park Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre kağıt toplayıcılık yaptığını söyleyen 16 yaşındaki Samet Ç., zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Sokak üzerindeki yangın merdiveninin giren genç, yoldan geçen bir vatandaşa "abi polisi ara" dedikten sonra tepesine çıktı.
"OKTAY KAYNARCA'YI ÇAĞIRIN"
Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genci ikna etmek için çalışmalara başladı.