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    • Yaşam
    • 14.05.2021 09:48
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    • 14.05.2021 09:56
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    Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'nda yüzenler polisi görünce giyinmeden kaçtı

    salgını nedeniyle tam kapanma kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlar 'nda yüzdü. Vatandaşlar, polisi görünce ise hızla denizden çıkıp üstlerini giyinmeden yarı çıplak bir şekilde kaçtı.

    İHA
    Bu halde kimden kaçıyorlar?

    İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

    Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı'nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.



    POLİSİ GÖREN, GİYİNEMEDEN KAÇTI
    Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti.

        Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı.

        Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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