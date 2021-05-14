Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'ın hakkındaki iddiaların sonu gelmiyor

    Eski futbolcu eşi ile boşanma davasıyla gündeme gelen ve her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkan hakkındaki iddiaların sonu gelmiyor. Aşık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan modacı , Aşık'ın şeytana taptıklarını söyleyen (st) bir tarikattan yardım aldıklarını, kuvvetle muhtemel kendilerinin de bu tarikatın içinde olduklarını öne sürdü.

    FATİH ULAŞ ULUSAL HABERLER-ISTANBUL
    Satanist yağmuru

    Eski futbolcu eşi ile boşanma davasıyla gündeme gelen ve her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkan hakkındaki iddiaların sonu gelmiyor. Aşık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan modacı , Aşık'ın şeytana taptıklarını söyleyen (st) bir tarikattan yardım aldıklarını, kuvvetle muhtemel kendilerinin de bu tarikatın içinde olduklarını öne sürdü.

    Tezcan, "Yağmur ve annesi sürekli büyüler yapan, insanlara muska veya değişik içecekler hazırlatan ve hatta Emre Aşık'a evlenmeden büyü yaptıklarını, pis kanını içirdiğini, yemeklerine ilaçlar kattıklarını, bir büyülü kolye hediye ettiğini ve bu kolye kaybolduktan sonra Emre Aşık'ın gerçekleri görmeye başladığını anlatmıştı. Birçok kişiye bu tarz şeyler yaptırdıklarına da defalarca tanık oldum" dedi. Süleyman Tezcan, Yağmur Aşık'ın "büyülü su" diye kendisine lağım suyu içirdiğini de iddia etti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Moneypülatör
    Haberler Yaşam Emre Aşık'ın Yağmur Aşık hakkındaki iddiaların sonu gelmiyor