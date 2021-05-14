Eski futbolcu eşi Emre Aşık ile boşanma davasıyla gündeme gelen ve her geçen gün yeni bir skandalı ortaya çıkan Yağmur Aşık hakkındaki iddiaların sonu gelmiyor. Yağmur Aşık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan modacı Süleyman Tezcan, Aşık'ın şeytana taptıklarını söyleyen (Satanist) bir tarikattan yardım aldıklarını, kuvvetle muhtemel kendilerinin de bu tarikatın içinde olduklarını öne sürdü.

Tezcan, "Yağmur ve annesi sürekli büyüler yapan, insanlara muska veya değişik içecekler hazırlatan ve hatta Emre Aşık'a evlenmeden büyü yaptıklarını, pis kanını içirdiğini, yemeklerine ilaçlar kattıklarını, bir büyülü kolye hediye ettiğini ve bu kolye kaybolduktan sonra Emre Aşık'ın gerçekleri görmeye başladığını anlatmıştı. Birçok kişiye bu tarz şeyler yaptırdıklarına da defalarca tanık oldum" dedi. Süleyman Tezcan, Yağmur Aşık'ın "büyülü su" diye kendisine lağım suyu içirdiğini de iddia etti.