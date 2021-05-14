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    Sürücü hatalarından da her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor! Yetkililer 10 noktaya dikkat çekti

    Eğer ’da yaşıyorsanız, 10 noktada trafik kazasıyla karşı karşıya kalma ihtimaliniz yüksek. Yetkililer, bu konuda yaptığı çalışmayı yayınladı ve 10 ‘kara’ noktaya dikkat çekti…

    Trafik karası!

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

    Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı kentte en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelendi. Kaza sayılarına göre en çok kaza yapılan noktaların ilk üçü, giriş çıkışları, D-100 Cevizlibağ mevkisi ve D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi olarak belirlendi. İşte kara noktalar ve yaşanılan kaza rakamları:

    1 Haliç Köprü giriş çıkışları 33
    2 D-100 Cevizlibağ mevkisi 31
    3 D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi 20
    4 mevkisi 16


    5 Akdeniz Kavşağı 14
    6 Sultangazi ayrımları mevkisi yönü 13
    7 D-100 Kozyatağı mevkisi 12
    8 Bulvar Gül Sokak Kavşağı 12
    9 Ortaklar Caddesi Kavşağı 11
    10 mevkisi 10

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    Moneypülatör
    Haberler Yaşam Sürücü hatalarından da her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor! Yetkililer 10 noktaya dikkat çekti