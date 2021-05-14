Sürücü hatalarından da her yıl onlarca kişi hayatını kaybediyor! Yetkililer 10 noktaya dikkat çekti

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için "kara nokta" çalışmasını güncelledi.

Geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 14 bin 913 trafik kazasında 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 bin 338 kişinin de yaralandığı kentte en çok kazanın yaşandığı 10 kara noktayı incelendi. Kaza sayılarına göre en çok kaza yapılan noktaların ilk üçü, Haliç Köprü giriş çıkışları, D-100 Cevizlibağ mevkisi ve D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi olarak belirlendi. İşte kara noktalar ve yaşanılan kaza rakamları:

1 Haliç Köprü giriş çıkışları 33

2 D-100 Cevizlibağ mevkisi 31

3 D-100 Zeytinburnu Metrobüs durağı mevkisi 20

4 Piyale Paşa Bulvarı OPET mevkisi 16



5 Vatan Caddesi Akdeniz Kavşağı 14

6 TEM otoyolu Sultangazi ayrımları mevkisi Edirne yönü 13

7 D-100 Kozyatağı mevkisi 12

8 Pendik Sahil Yolu Bulvar Gül Sokak Kavşağı 12

9 Büyükdere Caddesi Ortaklar Caddesi Kavşağı 11

10 Barbaros Bulvarı İETT Kışla Önü Durağı mevkisi 10