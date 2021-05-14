Akılalmaz dolandırıcılık! 300 milyarlık cipini geri almak şartıyla 200 bin liraya sattı! Gelen mesajla şoku yaşadı





Kendisi bu konuyla ilgili benimle görüşmek istedi. Görüştüğümüzde 'Sen benim kardeşimsin. Arabanı borç olarak alayım' dedi. Ağustos ayında aracımın satışını oğlunun üzerine yaptım. Ona güvendiğim için satışı verdikten sonra parayı vereceğini söylediği için İstanbul'a gittik" dedi. Baba ve oğlunun benzer yöntemlerle farklı kişileri de dolandırdıklarını ileri süren Baytar, "İstanbul'da paramı istediğimde önüme hep farklı şeyler koydu. Orada da dolar üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını öğrendim.