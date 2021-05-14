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    • Yaşam
    • 14.05.2021 15:26
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    • 14.05.2021 15:26
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    'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan itfaiye çıkarttı

    Öğle saatlerinde 'de feci bir kaza meydana geldi. İstanbul istikametinde iki aracın karıştığı kazada, hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

    Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen araçtan itfaiye çıkarttı

    'nin Dilovası ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

    Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talha A. idaresindeki 41 RC 150 plakalı otomobil, sağ şeritten dönmeye çalışan Hasan Ali A. idaresindeki 54 EF 634 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasan Ali A. aracında sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Hasan Ali A., itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansa alınan Hasan Ali A. ve kolundan yaralanan diğer sürücü Talha A. hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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