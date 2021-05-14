Fenomen olduğunu iddia eden kadın 15'inci kez ceza yedi: Ben markayım ceza ödemem





"PARAM ÇOK SAVURMAK İSTEDİM"

Kısıtlama ihlali yapan Hilal Bayko, "Meşhur olalım sizin sayenizde. Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Gezmek için dışarı çıktım. Evde çok sıkıldım, gezeyim dedim. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim. Sonra polisler beni tuttu, şimdi cezai işlem yapıyorlar. Umurumda mı? Değil.