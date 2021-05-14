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    Aile faciası! Ablası ve kayınvalidesıni ezerek yaraladı

    , boşanma aşamasındakı eşi .'yla barışamayınca annesinin evinden otomobille kaçırmaya çalıştı. Karşısına çıkan ablası ve kayınvalidesini ezerek yaraladı.

    Ali Cengiz dehşeti

    Korkunç olay 'da yaşandı. 'ne gelen ., boşanma aşamasındaki eşi .'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve geldi.

    Cengiz K., ayrılmak istemediğini söylediği . ile tartışmaya başladı. Olay sırasında koca, eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Kadının annesi ile Cengiz K.'nin ablası, engel olmaya çalıştı. Otomobille geri giderek kaçmaya çalışan koca, kayınvalidesi ve ablası ile bir mahalle sakinini ezdi. Tekerlerin altında kalan 2'si kadın 3 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Cengiz K. ise kaçırdığı eşini birkaç sokak ileride bırakarak, kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen Cengiz K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Aile faciası! Ablası ve kayınvalidesıni ezerek yaraladı