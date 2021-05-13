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    • Yaşam
    • 13.05.2021 13:08
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    • 13.05.2021 13:08
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    "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi! Kalbinden vurdular! 'te vahşet

    'te dün iftar saatine yakın sırada tartıştığı kişilere "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen 26 yaşındaki gence önce sopayla saldırdılar ardından kalbinden vurarak öldürdüler.

    Oruçluyum benimle tartışmayın dedi! Kalbinden vurdular

    'te, 5 kişinin karıştığı kavgada kan aktı. Kavga esnasında tartıştığı kişilere "Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen Ömer Faruk Canbay'a önce sopayla saldırdılar sonrasında ise tabanca ile kalbinden vurdular.

    Olay, Şahinbey İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Canbay (26), iftar saatine yakın aralarında husumet bulunan 5 kişiyle mahalle arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 'Oruçluyum benimle tartışmayın' diyen gencin uyarısına rağmen saldırdılar. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırarak saldırganları olay yerinden uzaklaştırdılar.

    GERİ GELİP TEKRAR SALDIRDILAR
    Kavga sonrası olay yerinden uzaklaşan 5 saldırgandan 3'ü tekrar Canbay'ın evinin önüne gelerek sopalarla saldırdı. Bu esnada kim tarafından ateş edildiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun talihsiz gencin kalbine isabet etti. Ağır yaralanan Canbay ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Canbay hayatını kaybetti.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Hayatını kaybeden Canbay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis, son kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam "Oruçluyum benimle tartışmayın" dedi! Kalbinden vurdular! Gaziantep'te vahşet