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    • Yaşam
    • 13.05.2021 18:44
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    • 13.05.2021 18:57
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    Sağlık çalışanlarından tebriği!

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı koroanvirüs salgınına karşı 1 yıldır en ön safta savaşan Sağlık çalışanlarının dolayısıyla vatandaşların bayramını tebrik eden Sağlık çalışanlarının videosunu paylaştı.

    Sağlık çalışanlarından mesaj var

    Sağlık Bakanı , koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, vatandaşların 'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.

    "ONLARIN BU FEDAKAR CÜMLELERİNE KULAK VERELİM"
    Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştı.

    Videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. Videoda "Salgının üstesinden birlikte geleceğiz" mesajı verildi.

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