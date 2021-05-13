Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.

"ONLARIN BU FEDAKAR CÜMLELERİNE KULAK VERELİM"

Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştı.

Videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. Videoda "Salgının üstesinden birlikte geleceğiz" mesajı verildi.