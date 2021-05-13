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    • Yaşam
    • 13.05.2021 19:13
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    • 13.05.2021 19:13
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    D-100'de zincirleme kaza! Taksi takla attı

    D-100 Karayolu'nun Topkapı istikametinde bir taksi aynı yönde giden otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası savrulan taksi önünde giden bir başka otomobile de çarptı. Taksi sürücüsü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

    İstanbul D-100'de zincirleme kaza! Taksi takla attı

    Küçükçekmece, D-100'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme nda taksi takla attı. Kazada taksi şoförü yaralanırken, kaza sonrası yoğun trafik yaşandı. Kaza, akşam saatlerinde Küçükçekmece D-100 Topkapı istikameti, Sefaköy rampasında meydana geldi.

    Doğukan T.'nin kullandığı 34 TJT 67 plakalı taksiyle aynı yönde giden otomobil çarpıştı. Savrulan taksi, önünde giden 34 UG 0751 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kaza sonrası taksi sürücüsü Doğukan T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Topkapı yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobillerin çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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    Haberler Yaşam İstanbul D-100'de zincirleme kaza! Taksi takla attı