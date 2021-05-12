Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rüşvet vererek yaptırdığı sahte pasaportla 24 kez 'ye giriş yapmış

    ’nda bir garip olay yaşandı. ’da 20 bin dolar rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla 'ye giriş yapan vatandaşı H.T. ülkeye 25. Kez girişinde yakalandı.

    Maske düştü
    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, 'dan 'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.



    Parmak izini alan polis, Namıan görünümlü kişiyi tutukladı. İran'da rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla iye'ye giriş yapan kişinin de Türk vatandaşı H.T. olduğu belirtildi. Gözaltına alınan H.T.'nin ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.




    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    700 bin işçiye ikramiye
    Haberler Yaşam Rüşvet vererek yaptırdığı sahte pasaportla 24 kez Türkiye'ye giriş yapmış