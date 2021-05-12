İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.
Parmak izini alan polis, Namıan görünümlü kişiyi tutukladı. İran'da rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan kişinin de Türk vatandaşı H.T. olduğu belirtildi. Gözaltına alınan H.T.'nin ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.
Parmak izini alan polis, Namıan görünümlü kişiyi tutukladı. İran'da rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan kişinin de Türk vatandaşı H.T. olduğu belirtildi. Gözaltına alınan H.T.'nin ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.