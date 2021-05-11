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    • Yaşam
    • 11.05.2021 17:33
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    • 11.05.2021 17:33
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    'da husumetliler arasında çıkan bıçaklı da 2 kardeş ve bir yaralandı

    'da husumetli gruplar arasında çıkan bıçaklı da 2 kardeş ve kavgayı ayırmaya çalışan bir memuru yaralandı. Yaralı polis memuru ekip aracıyla, kardeşler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    AA
    Bıçaklı kavgada 2 kardeş ve bir polis yaralandı

    Meydan Caddesi'nde, Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A, aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle karşılaştı.

    İki grup arasındaki tartışmanın bıçaklı ya dönüşmesi üzerine Abdurrahman A. ve kardeşi Eyüp A. yaralandı.

    Olay yerine kısa sürede sevk edilen ve kavgayı ayırmaya çalışan ekipteki bir memuru da elinden hafif şekilde yara aldı.

    Yaralı polis memuru ekip aracıyla, kardeşler de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kavganın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Adana'da husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş ve bir polis yaralandı