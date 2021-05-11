Çarpmanın etkisiyle sürücü Bulut araçta sıkışırken, otomobilin motoru ise yerinden fırladı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Bulut'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi.