Genç kızı muştayla yaralayan saldırgan serbest bırakıldı: Hakime ‘pardon, başkasına benzettim’ dedi

Olay 2 Nisan'da Gürsu ilçesinde meydana geldi. İşçi servisinden inerek evine doğru yürüyen E.Ö., Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek, muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. 16 farklı suç kaydı bulunan Sedat A., "Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Onu ağabeyimin ölümüne sebep olan kişiye benzettim, bilerek olmadı pardon pişmanım" dedi.
Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay sonra görülen ilk duruşmada ise mahkemede 'pardon' dedi ve serbest bırakıldı. Talihsiz genç kız ise bu karara isyan etti: Benim suçum günahım yokken neden ben darp edildim? Bu adam beni 'katilsin' diyerek suçlayıp muşta ile saldırıyor, öldüresiye darp ediyor. Bir kadına sen nasıl muşta ile vurabilirsin. Sonra serbest kalıyor. Bu nasıl bir adalet?
Özgürlüğüne kavuşan saldırgan Sedat A., pasta keserek kutlama yaptı.