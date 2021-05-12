Genç kızı muştayla yaralayan saldırgan serbest bırakıldı: Hakime ‘pardon, başkasına benzettim’ dedi







Sedat A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir ay sonra görülen ilk duruşmada ise mahkemede 'pardon' dedi ve serbest bırakıldı. Talihsiz genç kız ise bu karara isyan etti: Benim suçum günahım yokken neden ben darp edildim? Bu adam beni 'katilsin' diyerek suçlayıp muşta ile saldırıyor, öldüresiye darp ediyor. Bir kadına sen nasıl muşta ile vurabilirsin. Sonra serbest kalıyor. Bu nasıl bir adalet?