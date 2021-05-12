Dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin! Emeklilik ikramiyesi bir anda yok oldu! Gerçeği bankayı arayınca öğrendi!

Aydın'ın Köşk ilçesinin kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Çapar, 29 yıl bir telekomünikasyon şirketinde işçi olarak çalıştıktan sonra bu yıl ocak ayında emekli oldu. Emekli ikramiyesini bankaya yatıran Çapar, sahibi olduğu incir bahçelerinde çiftçilik yapmaya başladı.
28 Nisan günü atlarla incir bahçesinde ağaçların çevresini sürdüğü sırada telefonla arayan kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi, kredi kartı aidatı ile daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Süleyman Çapar, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istedikleri bazı numaraları tuşladı.
Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı.