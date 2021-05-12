5. kattan atlayıp hayatını kaybeden kadının düşme anı kamerada

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kadının atlayacağı yöne branda çekildi. İkna çabalarına rağmen genç kadın kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı.