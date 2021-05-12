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    • Yaşam
    • 12.05.2021 10:03
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    • 12.05.2021 10:11
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    5. kattan atlayıp hayatını kaybeden kadının düşme anı kamerada

    ’nin ’nde bir kadın, 5. kattan kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kadın hayatını kaybederken düşme anı kameraya yansıdı.

    İHA
    5. kattan intihar kamerada

    Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi 45000. Sokakta bir apartmanda meydana geldi.

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 26 yaşındaki B.T. isimli kadın, evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi.

    Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kadının atlayacağı yöne branda çekildi. İkna çabalarına rağmen genç kadın kendisini 5. kattan boşluğa bıraktı.

    Beton zemine düşen kadın, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.
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        Haberler Yaşam 5. kattan atlayıp hayatını kaybeden kadının düşme anı kamerada