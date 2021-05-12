"KIZIMI VURAN KİŞİ HALA YAKALANMADI"

Aslan Karakaş'ın bugüne kadar yakalanmamasına tepki gösteren Nurcan Karakaş, "Başımıza ne geldiyse, üvey oğullarımın yüzünden geldi. Onlar sebep oldu. Şikayet etmeme izin vermediler. Köyden çıkmama da izin vermediler. Bu olay 4 Şubat'ta oldu. Ama kızımı vuran kişi hala yakalanmadı. Benim ciğerim çok yandı. Yalvarıyorum bana destek verin. Kızımı vuran Aslan Karakaş'ı yakalayın. Karakaş ailesinin hepsi, onun nerede olduğunu biliyor. Onlara kalsa, bu olayın üstünü kapatacaklar. Ama ben sonuna kadar bu davadan vazgeçmeyeceğim. Şikayetçiyim. Kızım ölmesin. 3 aydır diğer çocuklarımı da göremiyorum. Benim ciğerim yandı, başka anaların ciğeri yanmasın. Başka kızlar ölmesin. Devletimiz bizi sahip çıksın. Yetim çocuklarımı zorluklarla büyüttüm. Kızım onlara kurban oldu, onlar da şimdi evde rahat rahat oturuyor. Bugüne kadar zulüm çektim, dayak yedim, hakaret ettiler. Ama bundan sonra göz yummayacağım. Çocuklarım için elimden geleni yaparım. Arslan Karakaş'ın ablası ve oğlu, Balıkesir'de oturuyor. Bu adamı saklamışlar. Karakaş ailesi bu katili ortaya çıkarsın. Devletime yalvarıyorum. Bana destek verin. Kızım artık gözlerini açmıyor. Ölecek" diye konuştu.