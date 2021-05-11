POLİSİ ARAYIP ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ, İNTİHARA KALKIŞTI

Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden ve resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, Antalya'da evinde ölü bulunan Gülsüm Taç'ı tanıdığını, yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Yılmaz, bir süre önce Antalya'ya gidip, onun evinde kaldığını, bir sabah kalktığında onu mutfakta ölmüş halde görüp korkarak kimseye söylemediğini, Adana'ya döndüğünü ifade etti. Bunun üzerine 'yardım ve olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemekten' hakkında işlem yapılan Cem Yılmaz, serbest bırakıldı. 28 Mayıs'ta polisi telefonla arayan Yılmaz, Gülsüm Taç'ı öldürdüğünü söyleyip, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini belirtti. Bunun üzerine polis, şüphelinin adresine gitti. Yılmaz, evde baygın halde bulundu.

BORNOZ KUŞAĞIYLA BOĞAZINI SIKMIŞ

Hastaneye kaldırılıp tedavi edilen Cem Yılmaz ifadesinde, 12 Mayıs'ta Gülsüm Taç'ın yanına gittiğini, 22 Mayıs'a kadar yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini, ancak sevgilisinin buna izin vermediğini söyledi. Banyoda onu öldürmeye karar verdiğini aktaran Yılmaz, sevgilisinin boğazını bornoz kuşağıyla sıkarak öldürdüğünü belirtti. Şüpheli ayrıca, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisinin de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediğini iddia ederek Gülsüm Taç'ı bu nedenle öldürdüğünü kaydetti.