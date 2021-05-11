"YILANLARIN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli Murat Özel ise, yılanların bu dönem saldırgan olduğunu belirterek, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Özel, "Bu yılan, ülkemizde yaşayan en zehirli türlerden biri olan koca engerek.