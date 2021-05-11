Ölümle burun buruna! Yüksek gerilim hatlarındaki temizlik çalışmaları havadan görüntülendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışması, 2019 yılında başladı. TEİAŞ, dünyadaki uygulamaları da yakından takip ederek, yüksek gerilim hatlarındaki izolatörlerin temizliği için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, elektriği kesintiye uğratmadan helikopter ile temizlik çalışmalarına başladı.