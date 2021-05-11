



Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne karşılıklı dava açtı. Her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden Mahkeme; kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.