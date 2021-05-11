Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski kız arkadaşının resimlerini aracının bagajında saklamayı güven sarsıcı davranış kabul etti. Yüksek Mahkeme, 'ağır kusur' değerlendirdiği eski kız arkadaşının fotoğrafını saklayan kocanın, kadına tazminat ödemesi gerektiğini hükmetti.
Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne karşılıklı dava açtı. Her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden Mahkeme; kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi. Karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
Daire; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Kararda; fotoğraf saklamayı güven sarsıcı davranışı olarak kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.