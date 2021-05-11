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    • Yaşam
    • 11.05.2021 17:06
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    • 11.05.2021 17:10
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    Feci ölüm! Beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti

    ’da feci bir ölüm meydana geldi. Beton santralinde çalışan (30), beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

    DHA
    Beton mikserinin içinde feci ölüm

    Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erdem, 3 yıldır çalıştığı beton santralinde mesai bitimi öncesi beton mikserinin kazanını temizlemeye başladı.

    Bu sırada operatör H.Y. makineyi çalıştırınca Erdem kazanın içinde sıkıştı. Durumu fark eden operatör H.Y. makineyi durdurdu. Yapılan kontrolde Mehmet Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Olayı haber alıp santrale gelen Mehmet Erdem'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Erdem'in cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, operatör H.Y. ise gözaltına alındı.
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        Haberler Yaşam Feci ölüm! Beton kazanını temizlerken mikserin çalıştırılması sonucu hayatını kaybetti