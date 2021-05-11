Trabzon son bir yılın Korona virüs vaka sayısında en düşük dönemi yaşıyor. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, oransal anlamda en düşük rakamlara geldiklerini belirterek bunun daha da aşağılara gelmesini arzu ettiklerini söyledi. Usta, bir ilçede il dışından gelen bir vatandaştan dolayı 16 vaka birden çıktığını ifade ederek bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak Trabzon'da vatandaşların genel anlamda tedbirlere uyduğunu belirtti.
Trabzon'da son 1 yılın en düşük vaka sayısı yaşandığını belirten Usta, "İlimizde de, ülkemizde olduğu gibi vaka sayılarında bir gerileme söz konusu. Bunun, hem yoğun bakımlara, hem servislerde yatan hastalara, hem de entübe hastalara yansımasını görmüş olmak mutluluk verici. Son bir yıldır oransal anlamda en düşük rakamlara geldik. Bunun daha aşağılara, inşallah Türkiye'nin yakaladığı test vaka oranı yüzde 10 civarında, biz de o aşamalara gelmeyi arzu ediyoruz. Biz henüz o aşamaya gelebilmiş değiliz. Vaka sayılarımız düşük olsa da inşallah bu sürecin sonunda onu da görmüş olacağız" dedi.
"TAM KAPANMADAN CİDDİ ŞEKİLDE İSTİFADE ETMEMİZ GEREKİYOR"
17 günlük tam kapanmadan ciddi şekilde istifade edeceklerini belirten Usta, "17 günlük kapanma olayından ciddi şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Öyle görünüyor ki ; gerçekten de sayılar anlamında vatandaşın duyarlılığı anlamında, emniyetin kolluk görevini yapması anlamında her şey bizim istediğimiz gibi cereyan ediyor. Bir şekilde vakalardaki düşüşe de bu yansıyor. Bu süreç halen devam ediyor. 17 günün sonunu görmüş değiliz sonuna kadar bu azimle sabırla ve biraz daha sıkı tedbirlerle gitmemiz gerekiyor. Süreci bu şekilde yönetmemiz gerekiyor" diye konuştu.