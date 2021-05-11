



"BİR İLÇEMİZDE 16 VAKA BİRDEN ÇIKTI"

İl dışından gelen bir kişiden dolayı bir ilçede 16 vaka birden çıktığını ifade eden Usta, "Özellikle il dışı gelenlerle alakalı ciddi sıkıntılar olabilir şeklinde bazı beyanlarımız olmuştur. Dün de bir ilçemizde bu anlamda bir yansımayı gördük. İl dışından gelen bir vatandaşımızdan dolayı bir ilçemizde 16 vaka birden çıktı. Bu tür şeylerden çekindiğimizi tedbirli olunması gerektiğini özellikle söylemiştik. Gerçekten izole olunması gerekiyor il dışı gelenden kontrolsüz hareket halinde olan insanlarda izole olmamız gerekiyor. Dikkatli olmamız gerekiyor kendi içimizde de gitme gelmelerin olmaması, zorunlu durumlarda da maske mesafe kurallarına harfiyen uyulması gerekiyor. Hep maske mesafe demeye başladık aslında temizlik konusunu pas geçmememiz gerekiyor. Bazı ortamlarda maskemizi, mesafemizi korusak bile elimizi bir şekilde temasta bulunduğumuzda yüzümüze, gözümüze, ağzımıza getirme durumu olabiliyor. O yüzden el temizliğine de özellikle çok dikkat edilmesi gerektiğini de tekrar altını çizmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.