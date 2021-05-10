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    'da korkunç olay! eşini önce taşla öldürdü sonra 10 parçaya ayırdı (Yaşam haberleri)

    'da geçen çarşamba , foseptikte ceset buldu. Parçalanmış erkek cesedinin, 2 çocuk babası oğlu 'e (35) ait olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, Bigeç'in eşi (31) tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Katil kadın, köyde başka biriyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından cinayeti işlediğini söyledi.

    Yasak aşk dehşeti

    Bingöl Karlıova'da geçen çarşamba Ferit Bigeç, foseptikte ceset buldu. Parçalanmış erkek cesedinin, 2 çocuk babası oğlu Yılmaz Bigeç'e (35) ait olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, Bigeç'in eşi Reyhan Bigeç (31) tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Katil kadın, köyde başka biriyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından cinayeti işlediğini söyledi. Kocası uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü, cesedi de yok etmek için 10 parçaya bölüp evlerinin dışında bulunan tuvaletin foseptik çukuruna attığını itiraf etti. Katil Reyhan Bigeç, tutuklandı.

    ÖLÜM MESAJI
    Kocaeli     İzmit'te Mehmet Akkuzu (53), yaklaşık 2 yıl önce karşılıklı evlerde oturduğu komşusunun kızı K.A.'ya 'Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum' yazılı mesaj attı. Kızın babası Serkan Akarsu (45) ile annesi Gülseren Akarsu (42) olayı yargıya taşıdı. İki yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile tarlada karşılaştı. Akkuzu, pompalı tüfek ile çifte 5 el ateş etti. İkili, hayatını kaybetti. Katil, yakalandı.

    EN BABA MUCİZE
    Diyarbakır     Kayapınar'da lüks bir sitenin 11. kattaki asansörü halatın kopması sonucu çakıldı. İçerisinde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4) sağ kurtuldu. Tedavisinin ardından taburcu olan kahraman baba, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. 'Allah bana ve oğluma yeni bir hayat daha bahşetti' diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Deprem oluyor sandım. Yere çakıldığımızda oğlumun sesini duydum. Sağ olduğu için Allah'a şükrettim. Hayatta olması bana güç verdi". Yaklaşık 2 milim ile felç olmaktan kurtulduğunu belirten Muhammet Erdoğan, "Şiddetli yere çarpma nedeniyle belim ağır bir darbe aldı. Belime 3 tane platin takıldı. 2 milim ile felç olmaktan kurtuldum. Bu olayın takipçisiyiz sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Hüseyin KAÇAR.

        YILAN KABUSU
        Mersin'de         bisiklet sürücüsü Süleyman Uygun (38), gezinti yaparken kırsal alanda yılanla karşılaştı. Panik nedeniyle üzerinden geçti. Daha sonra bacağında acı hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti. Talihsiz adam, "Rahatsızlık geçirdim. Çok ürkütücüydü. Kendime gelemedim" dedi.

        KEŞKEK OLMASAYDI
        İstanbul         Başakşehir'den gelen haber şaşkınlık yarattı! Olay, perşembe günü yaşandı. Nurcan Görgülü, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkardı. Keşkek yaptı. Annesi Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı. Bir araya gelen akrabalar yemek sonrası fenalaştı. Hepsi hastaneye kaldırıldı. Önce hala Gülsen Seçim, ardından anne Gülay Görgülü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        MIŞIL MIŞIL PARA!
        Yattığı         yerden para kazanma sözü gerçek oldu! ABD'li yatak inceleme şirketi Each Night, bir ay boyunca her gün şekerleme yapacak 5 kişiye bin 500 dolar (yaklaşık 12 bin TL) teklif etti! Şekerlemenin faydaları ve zararlarını inceleyecek şirket, en iyi şekerleme süresi, şekerlemenin yorgunluğa, hafızaya ve verimliliğe etkilerini değerlendirecek. 31 Mayıs'ta sona erecek başvurular için iyi derecede İngilizce bilmek şart..

            BİTCOİN CİHAZLARI ELE GEÇİRİLDİ
            İzmir             Karabağlar'da gümrük ekipleri, bir depoda kaçak teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan baskında değeri 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi. Cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu ve bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi. Savcılık olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlattı.

            YUNUS'TAN YENİ DİVAN
            Vatikan arşivinde Yunus Emre'nin yeni bir divanı bulundu. 200'e yakın şiiri TDK basacak.

            KARADENİZ'DE MAYIS KARI
            Yağış bölgede etkili oldu. Giresun, Trabzon'un ardından Rize'de kar kalınlığı 3 santimi buldu.
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            Gönüllüler can dostlar için yasağı deldi
            Haberler Yaşam Bingöl Karlıova'da korkunç olay! Reyhan Bigeç eşini önce taşla öldürdü sonra 10 parçaya ayırdı (Yaşam haberleri)