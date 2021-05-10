Bingöl Karlıova'da geçen çarşamba Ferit Bigeç, foseptikte ceset buldu. Parçalanmış erkek cesedinin, 2 çocuk babası oğlu Yılmaz Bigeç'e (35) ait olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırmada, Bigeç'in eşi Reyhan Bigeç (31) tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Katil kadın, köyde başka biriyle yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından cinayeti işlediğini söyledi. Kocası uyurken kafasını taşla ezerek öldürdüğünü, cesedi de yok etmek için 10 parçaya bölüp evlerinin dışında bulunan tuvaletin foseptik çukuruna attığını itiraf etti. Katil Reyhan Bigeç, tutuklandı.
ÖLÜM MESAJI
Kocaeli İzmit'te Mehmet Akkuzu (53), yaklaşık 2 yıl önce karşılıklı evlerde oturduğu komşusunun kızı K.A.'ya 'Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum' yazılı mesaj attı. Kızın babası Serkan Akarsu (45) ile annesi Gülseren Akarsu (42) olayı yargıya taşıdı. İki yıldır devam eden mahkeme nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile tarlada karşılaştı. Akkuzu, pompalı tüfek ile çifte 5 el ateş etti. İkili, hayatını kaybetti. Katil, yakalandı.
EN BABA MUCİZE
Diyarbakır Kayapınar'da lüks bir sitenin 11. kattaki asansörü halatın kopması sonucu çakıldı. İçerisinde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4) sağ kurtuldu. Tedavisinin ardından taburcu olan kahraman baba, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. 'Allah bana ve oğluma yeni bir hayat daha bahşetti' diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Deprem oluyor sandım. Yere çakıldığımızda oğlumun sesini duydum. Sağ olduğu için Allah'a şükrettim. Hayatta olması bana güç verdi". Yaklaşık 2 milim ile felç olmaktan kurtulduğunu belirten Muhammet Erdoğan, "Şiddetli yere çarpma nedeniyle belim ağır bir darbe aldı. Belime 3 tane platin takıldı. 2 milim ile felç olmaktan kurtuldum. Bu olayın takipçisiyiz sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Hüseyin KAÇAR.