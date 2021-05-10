EN BABA MUCİZE

Diyarbakır Kayapınar'da lüks bir sitenin 11. kattaki asansörü halatın kopması sonucu çakıldı. İçerisinde bulunan Muhammet Erdoğan (29) ve oğlu Talha (4) sağ kurtuldu. Tedavisinin ardından taburcu olan kahraman baba, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. 'Allah bana ve oğluma yeni bir hayat daha bahşetti' diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Deprem oluyor sandım. Yere çakıldığımızda oğlumun sesini duydum. Sağ olduğu için Allah'a şükrettim. Hayatta olması bana güç verdi". Yaklaşık 2 milim ile felç olmaktan kurtulduğunu belirten Muhammet Erdoğan, "Şiddetli yere çarpma nedeniyle belim ağır bir darbe aldı. Belime 3 tane platin takıldı. 2 milim ile felç olmaktan kurtuldum. Bu olayın takipçisiyiz sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Hüseyin KAÇAR.