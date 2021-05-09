Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 00:44'te 3.8'lik bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 62.10 km olarak kayda geçti.

Deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.05.10 01:10:13 39.3158 26.0882 5.4 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.10 01:00:02 37.0123 28.7533 5.0 -.- 1.4 -.- YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2021.05.10 00:44:29 36.8118 28.1238 76.2 -.- 3.6 3.5 HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.05.10 00:33:36 37.3565 28.3038 4.8 -.- 1.8 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2021.05.10 00:28:48 38.1080 28.9212 6.9 -.- 2.5 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2021.05.10 00:17:22 37.8732 27.0510 6.1 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.09 23:10:54 37.0513 30.4192 2.5 -.- 2.0 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2021.05.09 22:37:57 36.4750 27.1705 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.09 21:47:36 41.0852 38.5202 8.0 -.- 2.8 -.- GIRESUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel

2021.05.09 21:07:14 36.4748 27.3002 9.2 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.09 20:17:06 37.1210 31.1078 101.5 -.- 3.5 3.4 ETLER-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.05.09 19:05:52 37.9012 26.9628 10.1 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.09 18:56:08 38.6177 43.0913 15.6 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel

2021.05.09 18:28:36 36.4105 27.3393 25.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.09 18:27:20 36.1652 28.3807 47.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.09 17:03:36 36.9350 27.5920 14.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel