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    • Yaşam
    • 09.05.2021 23:42
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    • 09.05.2021 23:59
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    'da bir aileyi yok eden kaza!

    'da korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada Sibel (38) ve Şener (44) Uzun çifti ile bir çocukları hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

    DHA
    Ankara'da bir aileyi yok eden kaza!

    Ankara'da, otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada bir aile yok oldu.

    Kaza, öğleden sonra Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara istikametinin 43'üncü kilometresinde meydana geldi.

    Sibel Uzun yönetimindeki 38 ADZ 054 plakalı otomobil, aynı istikametteki H.D.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    KARI- KOCA VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ
    Kazanın şiddetiyle aracın ön tarafında sıkışan Sibel ve eşi Şener Uzun, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarıldı.112 ekipleri, Sibel Uzun ile Şener Uzun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Çiftin kazada yaralanan çocukları O.U., B.U. ve Sibel Uzun'un arkadaşı G.G. yaralı olarak Hacettepe Hastanesine kaldırıldı. Çiftin yaralı çocuklarından biri de hastanede hayatını kaybetti.

        SORUŞTUMA BAŞLATILDI
        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Sibel Uzun'un ve yaralanan G.G.'nin İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı olarak görev yaptığı öğrenildi.



        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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