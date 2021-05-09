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    • Yaşam
    • 09.05.2021 13:12
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    • 09.05.2021 13:12
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    'de dev operasyon! Kripto para üretiminde kullanacaklardı

    'de emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 5 milyon TL'yi bulan 501 kripto para üretim cihazı ele geçirildi.

    Dev operasyon! Kripto para üretiminde kullanacaklardı

    'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 501 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.

    Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

    Depoya düzenlenen operasyonda, karton kutular içerisinde 501 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.

    Daha önce İstanbul'da kullanıldıkları öğrenilen makinelerin yaklaşık 5 milyon lira değerinde oldukları bildirildi.

    Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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