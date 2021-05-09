Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde sıkışan Türkkan ağır, diğer araçlardaki 5 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Türkkan, sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.