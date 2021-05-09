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    • Yaşam
    • 09.05.2021 10:52
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    • 09.05.2021 10:52
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    'da intihar girişimi! Polis son anda ikna etti

    'de dün öğle saatlerinde bir köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsı polis ikna etti. Korkuluklardan alınan şahıs, gözaltına alındı.

    İstanbul'da hareketli anlar! Polis son anda ikna etti

    'de bir köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, şahıs ikna etmeyi başardı.



    Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs köprünün yanında bulunan demir korkuluklara çıktı. Korkulukların üzerinde yürümeye başlayan şahsı gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şahısla konuşmak için uzun bir süre uğraştı. Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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