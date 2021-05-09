OTOMOBİL SAHİBİNDEN "KOMPLO" İDDİASI

Kayan otomobilin sürücü Sedat Özeran, "Biz aracımızı aldık yukarıya park ettik, önce direğe çarptı sonra bir araca çarptı, araç pert olmuş durumda anlayamadık. Araba şu anda yeni servisten çıktı, neden böyle olduğunu anlayamadık ama gereken testlerini yaptıracağız. Fren mi boşaldı yoksa mahalleden biri bize komplo mu kurdu, ne yaptı? Bilmiyorum. Biz evdeydik bir baktık ki bağırtı, çığırtı araba burada" dedi.