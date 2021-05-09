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    • Yaşam
    • 09.05.2021 21:52
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    • 09.05.2021 22:11
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    'ta Anneler Günü'nde, eşi ve oğlundan dayak yiyen kadın korkusundan şikayetçi olmadı

    'un ilçesinde, Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı. Haberin detayları...

    İHA
    Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi

    Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay 'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darp edildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi.



    FERYAT FİGAN YARDIM İSTEDİ

    Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak "imdat" diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması da yer alıyor.

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    Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi
    Haberler Yaşam Esenyurt'ta Anneler Günü'nde, eşi ve oğlundan dayak yiyen kadın korkusundan şikayetçi olmadı