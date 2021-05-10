Muaz Kalaycı'nın "Güneş Doğmadan Önce" kitabına yoğun ilgi

Gazeteci / yazar Muaz Kalaycı'nın "Güneş Doğmadan Önce" isimli deneme kitabının ilk baskısı, yoğun rağbet üzerine tükendi.

Muaz Kalaycı'nın nesir, şiir ve denemelerinden oluşan ilk kitabı "Güneş Doğmadan Önce", ilk baskısından kısa bir süre sonra tükendi. 144 sayfadan oluşan kitapta, ödüllü "Bekliyorum İstanbul, Senin de Beni Beklediğin Gibi" isimli deneme de yer alıyor.

Kitabın yazarı Kalaycı, insanların edebi eserlere yoğun ilgi gösterdiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Güneş Doğmadan Önce'nin içerisindeki eserler, her insanın kendinden bir şeyler bulabileceği nitelikte eserler. Aşk, hayal kırıklığı, acı, kin… Bu kitabın içerisindeki eserlerde tüm duyguların dili var. Kitabın her bir sayfasında aşk var, hayal kırıklıkları var, hüzün var, kin var. Okuyucu, seçicidir. Benim okuyucularım bu üslubu ve tarzı beğeniyor. Bundan çok memnunum. Yeni kitaplarımda da bu üslubu, bu tarzı benimsemeye devam edeceğim."

Muaz Kalaycı'nın ilk baskısı tükenen Güneş Doğmadan Önce kitabı, geleneksel yöntemlerle satışa sunuldu. Sadece kitapevlerinde bulunabilen kitabın internet satışına yer verilmeyerek okuyucunun kitapevlerini ziyaret etmesi ve geleneksel yöntemleri yeniden hatırlaması amaçlandı.