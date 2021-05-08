Film gibi olay kazayla ortaya çıktı! Hastaneye koşan genç kadın eşinin nişanlı olduğunu öğrendi

Kaza, 5 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Levent C. yönetimindeki 01 ETL 42 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, Levent C. ile yanındaki Gamze K., yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araçta sıkışan Levent C. ve Gamze K.'yı çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent C. ile Gamze K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Gamze K.'nın hayatı tehlikesinin olduğu belirtildi.
KAZA YERİNDE 'EŞİM' DEDİ
Kaza yerindeki kurtarma çalışmaları sırasında Levent C., sağlık ekiplerine ağır yaralı olan Gamze K.'yi eşi olarak tanıttı. Hastanede yoğun bakıma alınan Gamze K.'nin Levent C. ile evli olmadığı ortaya çıktı.