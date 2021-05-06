SON DAKİKA: İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücü polis aracına çarptı: 1 polis yaralı

Olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki 35 F 5147 plakalı BMW marka araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
SÜRATLE BİR ŞEKİLDE KAÇTI
İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı.
Polise yakalanacağını fark eden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli'ye kadar süratli bir şekilde kaçtı.
Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı'na giriş yaptı.