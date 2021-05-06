Ayrıca Murat Levent Tatlıcı'nın vasiyetnamesinin açılıp okunması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada da ABD'deki kararın Türkiye'de tanınması istenmiştir. Tüm bu nedenlerle merhum Murat Levent Tatlıcı tarafından ABD'de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye'de de geçerli olması için bu tanıma davasını açmış bulunmaktayız" denildi.