Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı'nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012'de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika'da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı'nın evliliği 10 Şubat 2014'te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi ve nüfus kayıtlarına işlendi.
AMERİKA HAKLI BULDU
İddiaya göre Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı'ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı'nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı'ya verildi. Ancak merhum Murat Levent Tatlıcı'nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD'de 'vasiyetnamenin iptali' için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı'ya dava açtı.
ABD'deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner'in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Mahkeme ayrıca merhum Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamesinin geçerli olduğuna ve yetki belgesinin eşi Donna Marie Tatlıcı'ya ait olduğuna hükmetti.