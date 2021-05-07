Sokakta rastgele ateş açan maganda küçük kızı öldürdü | Yurttan haberler

Erzurum'da iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar (19), Pınar Kaban'ı sol gözünden vurup öldürdü!
Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar tutuklandı. Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, "Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı" dedi.
Pınar Kaban
FIRSAT CİHAZI!
BITCOIN çılgınlığı zirve yaptı. İnternetten 'Bitcoin maden cihazı' satılmaya başlandı.
100 bin liraya alıcı bulan cihazların kısa yoldan zengin olmayı vaad ettiği anlaşıldı. Bitcoin madenciliği zorluğunun bazı kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği açıklandı.
ÜNLÜ'YE SİPARİŞ CEZASI
Oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin restoranına gelip siparişlerini beklemeden ayrılan Dr. Sait Emir'e sosyal medyadan tehdit mesajları ve silah fotoğrafı gönderdi. Hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.(Dilek YAMAN DEMİR)
9.4 MİLYON TL DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6bilen çıkmayınca 9 milyon 452 bin lira devretti. 5 bilenler 15 bin 28'er lira, 4 bilenler 483'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (5,12,37,42,44,60)
HAKSIZ YATIRIM!
İstanbul'da Tolga Döviz'in 13 yıllık çalışanı Mehmet Calban, arkadaşlarıyla yaptığı plan doğrultusunda bürodan çıkardığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı. Çaldığı parayla Silivri'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ise ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı. (Dilek YAMAN DEMİR)
FORKLIFT HASAN'I EZEREK ÖLDÜRDÜ
İstanbul Pendik'te sokakta oynayan 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya, sokaktan geçen forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan sürücü Hasan Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Acı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi.
ÖKSÜRÜK KABUSU OLDU
İstanbul Sultanbeyli'de Selim Karaoğlu, şiddetli öksürük şikayetiyle gittiği hastanede vücudundaki 6 kaburganın kırıldığını öğrendi. Takılan platinlerin etkisini kaybetmesi sonrası başlayan kanamalar ile birlikte şahsın vücudunda şişlikler meydana geldi.
GAZZE'YE CANSUYU
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2021 Ramazan Organizasyonlarında Filistin'in Gazze bölgesindeki muhtaçlara yardım elini uzattı. 4000 Gazzeli muhtaca içerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından iftarlık yiyecekler Gazzelilerin sofralarına ulaştırıldı.
KAYDIR'AH'
İzmir'de Miray Uykutalp, oyuncak kaydırağına çıktı. Pencereye tırmandı. Bir anda 4. kattan yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar tutuklandı. Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, "Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı" dedi.
Pınar Kaban
FIRSAT CİHAZI!
BITCOIN çılgınlığı zirve yaptı. İnternetten 'Bitcoin maden cihazı' satılmaya başlandı.
100 bin liraya alıcı bulan cihazların kısa yoldan zengin olmayı vaad ettiği anlaşıldı. Bitcoin madenciliği zorluğunun bazı kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterdiği açıklandı.
ÜNLÜ'YE SİPARİŞ CEZASI
Oyuncu Bahadır Ünlü, eşinin restoranına gelip siparişlerini beklemeden ayrılan Dr. Sait Emir'e sosyal medyadan tehdit mesajları ve silah fotoğrafı gönderdi. Hakkında 4,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.(Dilek YAMAN DEMİR)
9.4 MİLYON TL DEVRETTİ - SÜPER LOTO
6bilen çıkmayınca 9 milyon 452 bin lira devretti. 5 bilenler 15 bin 28'er lira, 4 bilenler 483'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak. (5,12,37,42,44,60)
HAKSIZ YATIRIM!
İstanbul'da Tolga Döviz'in 13 yıllık çalışanı Mehmet Calban, arkadaşlarıyla yaptığı plan doğrultusunda bürodan çıkardığı 1 milyon dolarla kayıplara karıştı. Çaldığı parayla Silivri'de villa, arazi ve lüks araç alan Calban, saklandığı evde yakalandı. Harcamak üzere olduğu 500 bin dolar ise ele geçirildi. 6 kişi tutuklandı. (Dilek YAMAN DEMİR)
FORKLIFT HASAN'I EZEREK ÖLDÜRDÜ
İstanbul Pendik'te sokakta oynayan 6 yaşındaki Aslan Kızılkaya, sokaktan geçen forkliftin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçan sürücü Hasan Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Acı haberi alan ailesi, sinir krizi geçirdi.
ÖKSÜRÜK KABUSU OLDU
İstanbul Sultanbeyli'de Selim Karaoğlu, şiddetli öksürük şikayetiyle gittiği hastanede vücudundaki 6 kaburganın kırıldığını öğrendi. Takılan platinlerin etkisini kaybetmesi sonrası başlayan kanamalar ile birlikte şahsın vücudunda şişlikler meydana geldi.
GAZZE'YE CANSUYU
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2021 Ramazan Organizasyonlarında Filistin'in Gazze bölgesindeki muhtaçlara yardım elini uzattı. 4000 Gazzeli muhtaca içerisinde temel yiyecek malzemeleriyle bir ailenin Ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar dağıtıldı. Kumanya dağıtımlarının ardından iftarlık yiyecekler Gazzelilerin sofralarına ulaştırıldı.
KAYDIR'AH'
İzmir'de Miray Uykutalp, oyuncak kaydırağına çıktı. Pencereye tırmandı. Bir anda 4. kattan yere çakıldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.