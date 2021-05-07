Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Mayıs 2021

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Çok tatlı değil miyim bir maşallah alayım
Vjosana ile Onur Aydın'ın yakışıklıları Mustafa Efe Aydın
Ben yavyu aslanım kükyeyim fena
Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim
Prensesler gibiyim baba evinde
Bahtışen ve Murat Merttürk'ün prensesleri İrem Merttürk
Yakışıklılığın DORUK noktasındayım
Özlem ile Şafak Öztür'ün yakışıklıları Doruk Öztür