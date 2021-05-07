Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 7 Mayıs 2021

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Çok tatlı değil miyim bir maşallah alayım

Vjosana ile Onur Aydın'ın yakışıklıları Mustafa Efe Aydın







Ben yavyu aslanım kükyeyim fena

Gülcihan ve Alper Aktay'ın ilk ve tek göz ağrıları Muhammed Selim





Prensesler gibiyim baba evinde

Bahtışen ve Murat Merttürk'ün prensesleri İrem Merttürk





Yakışıklılığın DORUK noktasındayım

Özlem ile Şafak Öztür'ün yakışıklıları Doruk Öztür