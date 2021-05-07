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    ’nda çıplak skandal! lı mankenler...

    ’nda teknede çıplak dolaşan kadınların, ’yi karıştıran lı mankenler , , , , ve olduğu anlaşıldı.

    Çıplak skandal
    Muğla 'nda bir teknede kadınların çıplak poz verdiği ortaya çıktı. İfadelerine başvurulan 6 kadının, bir süre önce 'de bir otelde fotoğraf çektiren lı mankenler olduğu anlaşıldı.

    Skandal görüntüler veren mankenlerden 23 yaşındaki , " ülkelerde çıplak fotoğraf çekme deneyimi yaşadık" diyerek polisleri bile çileden çıkardı! Özellikle ayında böyle bir görüntü, büyük öfke yarattı.




    Ukraynalı mankenler , Julia Vetrova, , , ve .
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    Haberler Yaşam Göçek Koyu’nda çıplak skandal! Ukraynalı mankenler...