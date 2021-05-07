Muğla Göçek Koyu'nda bir teknede kadınların çıplak poz verdiği ortaya çıktı. İfadelerine başvurulan 6 kadının, bir süre önce Dubai'de bir otelde fotoğraf çektiren Ukraynalı mankenler olduğu anlaşıldı.
Skandal görüntüler veren mankenlerden 23 yaşındaki Julia Vetrova, "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekme deneyimi yaşadık" diyerek polisleri bile çileden çıkardı! Özellikle Ramazan ayında böyle bir görüntü, büyük öfke yarattı.
Ukraynalı mankenler Snezhana Yanchenko, Julia Vetrova, Diana Pogorelaya, Anastasia Kashuba, Meduza Trahinera ve Veronica Kurgan.
Skandal görüntüler veren mankenlerden 23 yaşındaki Julia Vetrova, "Müslüman ülkelerde çıplak fotoğraf çekme deneyimi yaşadık" diyerek polisleri bile çileden çıkardı! Özellikle Ramazan ayında böyle bir görüntü, büyük öfke yarattı.
Ukraynalı mankenler Snezhana Yanchenko, Julia Vetrova, Diana Pogorelaya, Anastasia Kashuba, Meduza Trahinera ve Veronica Kurgan.