Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki ayıların her birinin adı var

Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki 72 ayının da adı var. Ayılara hareketleri, renkleri ve fiziklerine göre isim verildiğini belirten Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Umut ismini, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk" dedi.İşte bazı isimler:Barınak Şefi Sezer, "Hepsini ismen çağırdığımda geliyor...İsimlerine alıştılar" dedi