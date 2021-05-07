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    Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki ayıların her birinin adı var

    'da Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki 72 ayının da adı var. Ayılara hareketleri, renkleri ve fiziklerine göre isim verildiğini belirten Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Umut ismini, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk" dedi.

    Alayının adı var!
    Bursa'da Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki 72 ayının da adı var. Ayılara hareketleri, renkleri ve fiziklerine göre isim verildiğini belirten Barınak Şefi Azizcan Sezer, "Umut ismini, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk" dedi.

    İşte bazı isimler: Brütüs, Hüscük, Derya, Nazo, Umut, Cesur, Atılgan, Bitirim, Kocabaş, Mülayim, Depdep, Sindy, Arım, Balım, Gece ve Boncuk...



    Barınak Şefi Sezer, "Hepsini ismen çağırdığımda geliyor...İsimlerine alıştılar" dedi
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    Haberler Yaşam Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki ayıların her birinin adı var