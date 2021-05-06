Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 6 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın



İremsu Şenel, Uras Dakın ve Aras Gül





Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesi Defne Durak





Müge Kurtuluş ile Burçin Giyim'in yakışıklısı Alimert Giyim





Mehmet ve Zelal Tatar'ın kızı İdil Tatar





Pınar ve Engin Erkan'ın kızları Eylül Erkan

