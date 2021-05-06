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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 6 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 6 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın


    İremsu Şenel, Uras Dakın ve Aras Gül


    Ayşe Şahin Durak ile Uğur Durak'ın prensesi Defne Durak


    Müge Kurtuluş ile Burçin Giyim'in yakışıklısı Alimert Giyim


    Mehmet ve Zelal Tatar'ın kızı İdil Tatar


    Pınar ve Engin Erkan'ın kızları Eylül Erkan

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    Beyin takımı!
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 6 Mayıs 2021