Bursa'da Suriye uyruklu Saleh El Ceddu ile Nadima Al Jadou çiftinin bebeği 1 yaşındaki Tamer Al Jadou'da karaciğer yetmezliği olduğu anlaşıldı. Tamer bebeğe, Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef'ten nakil yapılabileceği ortaya çıktı.

Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi görevlileri, Kilis Valiliği ile iletişime geçerek Elhalef'i sınır ötesindeki TSK'ya bağlı ekiplerin de yardımıyla Türkiye'ye getirmek için harekete geçti. Üvey annenin 3 çocuğuyla Türkiye'ye gelmesinin izni alındı. Ancak sınıra 3'ü üvey 6 çocuğuyla gelen kadın, hepsine izin verilemezse giriş yapmayacağını anlattı.

Bunun üzerine seferber olan yetkililer, uzun bir uğraştan sonra diğer 3 çocuk için de Türkiye'ye giriş iznini aldı. Sonunda Bursa'ya ulaştırılan üvey anne, karaciğerinin bir parçasını vererek Taner'i kurtardı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ekrem Kaya, "Hasta Türk vatandaşı olmadığı için kadavra nakil olması mümkün değildi. Çok zorlu bir süreç oldu. Amam yavru kurtuldu" dedi.