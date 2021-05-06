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    Sınır ötesi karaciğer operasyonu! 'deki üvey annesi hayatını kurtardı

    'da  uyruklu ile çiftinin bebeği 1 yaşındaki dou'da karaciğer yetmezliği olduğu anlaşıldı. Tamer bebeğe, Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef'ten nakil yapılabileceği ortaya çıktı. Sınır ötesi operasyonla Bursa'ya getirilen kadın, üvey oğluna hayat verdi.

    Canım ciğerim!

    Bursa'da uyruklu ile çiftinin bebeği 1 yaşındaki dou'da karaciğer yetmezliği olduğu anlaşıldı. Tamer bebeğe, Suriye'de yaşayan üvey annesi Hmameh Elhalef'ten nakil yapılabileceği ortaya çıktı.

    görevlileri, Valiliği ile iletişime geçerek Elhalef'i sınır ötesindeki 'ya bağlı ekiplerin de yardımıyla 'ye getirmek için harekete geçti. Üvey annenin 3 çocuğuyla iye'ye gelmesinin izni alındı. Ancak sınıra 3'ü üvey 6 çocuğuyla gelen kadın, hepsine izin verilemezse giriş yapmayacağını anlattı.

    Bunun üzerine seferber olan yetkililer, uzun bir uğraştan sonra diğer 3 çocuk için de Türkiye'ye giriş iznini aldı. Sonunda 'ya ulaştırılan üvey anne, karaciğerinin bir parçasını vererek Taner'i kurtardı.

    Dekanı ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. , "Hasta Türk vatandaşı olmadığı için kadavra nakil olması mümkün değildi. Çok zorlu bir süreç oldu. Amam yavru kurtuldu" dedi.

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    Haberler Yaşam Sınır ötesi karaciğer operasyonu! Suriye'deki üvey annesi hayatını kurtardı