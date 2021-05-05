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    • 06.05.2021 01:50
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    'ta piyasaya süren 4 kişi tutuklandı

    Son dakika haberleri... 'ta ve Kocaeli'nden temin edilen ları piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    İHA
    Sahte para operasyonu!

    'ta piyasaya sürdükleri tespit edilen 5 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ve Kocaeli'nden temin edilen sahta paraları Zonguldak ve civar illerde piyasaya sürdükleri gerekçesi ile gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan F.K. (38), M.H. (32), Ş.Ç. (40) ve G.G.(35) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    N.K.(40) isimli kadın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslar Zonguldak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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