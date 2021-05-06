Yabancılara lüks konut satışı gerçekleştiren Trend Turnkey şirketinin Kurucu ve Yöneticisi Murat Sarıkaya, artan gayrimenkul yatırımlarını değerlendirdi.

Murat Sarıkaya "Türkiye yabancı yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor. İran, Irak ,KATAR Sudi Arabistan ,Kuveyt, Azerbaycan İstanbul'u, Avrupa ve Amerikalılar ise Ege ve Akdeniz'deki illerimizi tercih ediyor. Türkiye'den gayrimenkul alarak, yatırım yapmayı tercih eden ülke sayısı 180'nin üzerindedir. Ülkemizde tercih edilen iller her geçen gün artış göstermektedir" sözleriyle ülkelere göre konut satışlarını değerlendirdi.

Koronavirüs döneminde ev satışlarını değerlendiren Murat Sarıkaya "Bu dönemde yasaklar nedeniyle gelemeyen ya gelmeyi tercih etmeyen kişiler, videolu görüşme ile evlerini görüyor. Videolu görüşme talep eden yabancı yatırımlarımıza her türlü olanağı sağlıyor. Konutun içerisinden videolu görüşme ve dış görüşünü gösteren videolar gönderiyoruz. Son zamanlarda satışlarımız video görüşmelerle gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.

Yatırım yapanların ekonomiye de büyük katkı sağladığını dile getiren Murat Sarıkaya "Yabancı yatırımcıların birçoğu aldıkları evde oturmayı tercih ediyor. Bu durum da beyaz eşya ve mobilya sektörünün hareketlenmesine neden oluyor. Konut alan yabancıların yaşam ve diğer harcamalarının 6 milyarı aştığı belirtiliyor" dedi.

Türkiye'deki konut kredi faizlerini değerlendiren Murat Sarıkaya "Geçen yıl haziran ayında yapılan konut kredilerinde faiz indirimi emlak piyasasının iç pazarda da hareketlenmesine neden olmuştu. Yine beklentimiz yüksek olan konut kredisi faizlerinde indirim uygulanmasıdır. Bu şekilde emlak piyasası iç pazar da hareketlenecektir" açıklamalarında bulundu.

Online tanıtım ve dijital pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor



Trend Turnkey olarak birçok ülkeye dijital pazarlama faaliyetleri ve online tanıtım hizmetlerimiz devam ediyor. Salgın döneminde de satışlarımıza devam ettik. Yaz aylarının gelmesi ve artık aşılamanın da gerçekleşmesi ile birlikte 2021 yılının 2. Döneminin çok daha hareketli geçeceğine inanıyorum" dedi.

"Çok dilli olarak hizmet veren şirketimizde yabancı yatırımcının yatırımlarını gerçekleştirmesi, satış ve satış sonrası süreçlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz. 12 yılı aşkın süreçte verdiğimiz hizmetler ve hizmet kalitemizle ön plana çıkıyoruz. Satış danışmanlarımız alanında profesyonel kişilerden oluşuyor" sözleriyle Trend Turnkey şirketi olarak faaliyetlerini açıkladı.