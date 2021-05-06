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    • Yaşam
    • 06.05.2021 14:14
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    • 06.05.2021 14:16
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    Öğretim Üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    () Öğretim Üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    AA
    İTÜ'nün acı kaybı

    Prof. Dr. İbrahim Demir, Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Yoğun bakımda bulunan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İTÜ'DEN TAZİYE MESAJI
    İTÜ'den yapılan başsağlığı mesajında, "İTÜ inşaat mühendisliği 1982 mezunumuz, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve genel sekreterimiz Prof. Dr. İbrahim Demir'i Kovid-19 nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar üniversitemize emek veren değerli hocamız İbrahim Abimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve İTÜ ailemize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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    Haberler Yaşam İTÜ Öğretim Üyesi ve Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Demir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti