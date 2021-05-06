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    • Yaşam
    • 06.05.2021 14:06
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    • 06.05.2021 14:07
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    Foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu

    'da foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin 26 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki 'e ait olduğu değerlendiriliyor.

    AA
    Koku üzerine foseptiğe bakınca vahşeti gördü

    'ün ilçesinde foseptikte parçalanmış erkek cesedi bulundu.

    Alınan bilgiye göre, köyünde bir vatandaş, koku üzerine baktığı foseptikte parçalara bölünmüş ceset gördü.

    Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerin çalışması sonucu cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

    Kuyudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere götürüldü.

    Cesedin, Sakaören köyünde oturan ve 26 gündür kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki 'e ait olduğu değerlendiriliyor.

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