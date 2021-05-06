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    • Yaşam
    • 06.05.2021 16:05
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    • 06.05.2021 16:05
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    'da korkutan ! Büyümeden söndürüldü

    'da kağıt deposu olarak kullanılan bir alanda çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, alevler kısa sürede söndürüldü.

    İstanbul'da korkutan yangın! Büyümeden söndürüldü

    'da kağıt deposu olarak kullanılan alanda çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Maltepe'de kağıt deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki kağıtların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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